Hakkari'deki çiçek balı üreticileri yeni sezondan umutlu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığı Hakkari'de, havaların ısınmasıyla arıcıların organik çiçek balı mesaisi başladı.

Kovanlarını bitki örtüsünün zengin olduğu, su kaynaklarının bulunduğu dağlık alanlara götüren arıcılar, kurdukları çadır ve konteynerlerde konaklıyor.

Günün büyük bölümünü sağım, kovan temizleme ve petek aktarma yaparak değerlendiren arıcılar, son günlerdeki yağışlar sayesinde verimin artmasını bekliyor.

Arıcılar, sıcaklığın artmasıyla arılarını bitki çeşitliliğinin daha fazla olduğu yüksek rakımlı yaylalara götürmek için gün sayıyor.



"Kovan başı 20-25 kilogram bal bekliyoruz"

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, geçen yıl yağışların az olmasından dolayı bal veriminin istenilen düzeyde gerçekleşmediğini belirtti.

Her yıl Ordu, Adana, Giresun, Hatay gibi illerden yaklaşık 200 arıcının bölgeye geldiğini ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kovan başı yaklaşık 10 kilogram bal alındı. Bu sene yağışlar ve mevsim güzel geçiyor. Kovan başı 20-25 kilogram bal bekliyoruz. Bölgemizde yaklaşık 1500 arıcı var. 500'e yakını amatör. Yaklaşık bin arıcımız Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce desteklendi. Bölgemizin bitki örtüsü zengin ve birçok endemik tür var. Hakkari balı asırlardır ilgi görüyor. Osmanlı döneminde bile sarayın balı buradan gönderiliyordu. Ballarımıza talep de var. Bölgemizde ortalama 1500 tonun üzerinde bal elde ediliyor. Tüm arıcılarımıza verimli bir sezon diliyorum"

Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde arılarını konaklatan arıcılardan Ekrem Kutluk da sezonu açtıklarını ve kovanlarda bakım çalışması yaptıklarını söyledi.

Kentin kırsal bölgelerinde onlarca endemik bitki türünün olduğunu, bu sayede ürettikleri balın lezzetinin arttığını belirten Kutluk, "Biz arılara şeker vermiyoruz. Çiçeklerimiz faklıdır. Organik bal üretiyoruz. Hakkari çiçek balı meşhurdur. İstanbul, İzmir, Ankara, Van'a gönderiyoruz. Birçok yerden bal istiyorlar. Ürettiğimiz bala talep iyi. Bu sene verimden umutluyuz. Yağmur ve kar fazla yağdı. Biz de iyi bir rekolte bekliyoruz. Diğer arıcılar da çalışmalara başladı. Bölgede birçok arıcı var. Arıcılık her geçen yıl gelişiyor" diye konuştu.

"Ordu'dan, Giresun'dan gelen arıcılar var"

Arıcılardan Adnan Yiğit de 13 yıldır arıcılık yaptığını dile getirerek, arıların ilkbahar bakımını yaptıklarını, güçsüz olan arıları ilaçlarla desteklediklerini anlattı.

Mayısın sonuna kadar köyde kalıp daha sonra kovanları başka bölgeye götüreceklerini ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

"Buraya her yerden arıcılar geliyor. Verimli bir bölge. Farklı bitki türleri var. Kaya bitkileri de bala değer katıyor. O yüzden ballarımız güzel oluyor. Ordu'dan, Giresun'dan gelen arıcılar var. Onlar da biz de yaklaşık 6 ay arılarla burada zaman geçiyoruz. İnşallah bu sene verim iyi olur. Bölgede binlerce kovan arı var. Burada kurduğumuz çadırda kalıyoruz. Her meslekte olduğu gibi arıcılığın da zor yanları var ama yine de zevkli bir iş. Karakovan balı da üretiyoruz"

Nevzat Kutluk ise bölgede yerli arıcı sayısının giderek arttığını bildirerek, "Ben de Van'dan geldim. Bölgenin çiçek türleri fazla. Eylül'de bal hasadı başlıyor. Petek, karakovan ve süzme balı üretiyoruz. Sezonun tüm üreticiler için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.