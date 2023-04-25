Adıyaman’da okullar açıldı

Asrın felaketi olan 6 Şubat Depremleri nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı. Adıyaman’da 27 Mart tarihinde Kahta, Samsat, Gerger, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde 267 okulda 40 bin öğrenci eğitime başlanmıştı. Adıyaman merkez, Gölbaşı, Tut ve Besni ilçelerinde 481 okulda 105 bin öğrenci eğitim öğretime 24 Nisan’da başladı.





Adıyaman’da bulunan 801 okuldan, yıkılan, ağır ve orta hasarlı 100 okulun öğrencileri diğer okullar ile eşleştirildi. Ara tatilin sona ermesi ve okulların açılmasıyla ilgili Fuat Sezgin Ortaokulunda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına, öğretmenlerine kavuştu. Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, 76 gün sonra öğrencilerin okullarına kavuştuğunu belirterek, “Adıyaman’da 6 Şubat’tan sonra hayatın normalleşmesi için atılan adımlar devam ediyor. Bunlardan birisi de okulların açılmasıydı. Bu gün 481 okulumuzda 105 bin öğrencimiz okula başladı. Öğrencilerimizin mutluluğu gözlerine yansıyor. Bizde en az onlar kadar heyecanlıyız” dedi.Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Adıyaman genelinde okulların açıldığını kaydederek, “27 Mart’ta 5 ilçemizde eğitime başlatmıştık. Şuan Adıyaman genelinde eğitim öğretimi başlatıyoruz. 481 okul, 105 bin öğrenciyle bu gün eğitim öğretimi başlattık. Adıyaman genelinde kapalı okulumuz yok. Öğretmenlerimiz burada, öğrencilerimiz burada. Yaşadığımız büyük bir deprem felaketinden sonra çocuklarımızı evlatlarımızı okullarla buluşturmak, bu fotoğrafı görmek hem bizi hem öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, hem çocuklarımızı çok mutlu etti. Adıyaman genelinde 801 okulumuz var. Bunlardan 400 tanesi hasarsızdı, 300 civarında okulumuz az hasarlı, 60 tane orta hasar, 40 tane ağır, 13 tane de yıkılan okulumuz var. Biz az hasarlı okullarımızın yüzde 90’ını onardık. Şuan Adıyaman genelinde 700’e yakın okulumuzda çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Yüzde 15 civarında okulumuz devre dışı kaldı. Bu okullarımızda ikili eğitim yaparak eğitim sürecini başlattık” diye konuştu.Öğrenciler ise okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.