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İHA 25.04.2023 17:04

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 726 oldu

Zonguldak’ta 2023 yılı Mart ayında 908 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 101 bin 94’ü otomobil olmak üzere 168 bin 726 oldu.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 168 bin 726 oldu

TÜİK, 2023 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayınladı.

İstatistiğe göre Zonguldak’ta 2023 yılı Mart ayında 908 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 101 bin 94’ü otomobil olmak üzere 168 bin 726 oldu. Verilere göre otomobil sayısı 101 bin 94 oldu. Minibüs sayısı 4 bin 192 oldu. Otobüs sayısı bin 743 oldu. Kamyonet sayısı 26 bin 777 oldu. Kamyon sayısı 6 bin 599 oldu. Motosiklet sayısı 17 bin 478 oldu. Özel amaçlı araç sayısı 578 olurken traktör sayısı da 10 bin 265 oldu.

İllere göre devri yapılan araç sayısı 2023 yılı Mart ayında Zonguldak'ta 5 bin 499 

Devri yapılan otomobil sayısı 3 bin 935 olurken minibüs sayısı 114, otobüs sayısı 28, kamyonet sayısı 773, kamyon sayısı 139, motosiklet sayısı 416, özel amaçlı araç sayısı 11 ve traktör sayısı 83 olarak açıklandı. 

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