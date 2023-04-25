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Güncel
İHA 25.04.2023 17:01

Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm sezonu Ramazan Bayramıyla birlikte açıldı.

Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı

Son dönemde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan 2 bin 24 metre rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, ulaşımın sağlandığı beton yollarda kar ve taş temizliğinin yapılmasının ardından ziyaretçilerine `merhaba` dedi.

Limni Gölü Tabiat Parkı tesis işletmecisi Murat Eroğlu Limni Gölü'nün yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladığını ifade ederek "Oldukça yoğun bir talep var, şu anda gelen ziyaretçilerimizin yüzde ellisi Türk, yüzde ellisi de yabancı misafirlerimiz. Bu yaz turizm sezonunda herkesi Limni Gölü'ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tatil için Limni Gölü'nü tercih ettiğini dile getiren Mazhar Oyanık "Hafta sonu açıldığını duyduk, iyi ki de geldik. Güzel bir doğa, doğayla iç içe, dağın tepesinde bir göl. İnsan mutlu oluyor ve huzur buluyor burada. İnşallah havalar ısındığında daha çok geliriz diye düşünüyorum. Gümüşhane'nin gezilebilecek en güzel yerlerinden birisi" derken, İzmir'den geldiğini söyleyen Firdevs Kaya ise "Buraya ilk defa geldim, beğenmek ne kelime, muhteşem ötesi, çok güzel buldum. Nasip olursa her yaz temmuz, ağustos aylarında buraya gelmek isterim" diye konuştu.

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