Hakkari İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta kent genelinde başlatılan "İdlib'de Minik Eller Üşümesin" kampanyasında toplanan 70 bin 628 lira nakdi yardım, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin ilgili hesabına aktarıldı.

Müftü İsmail Fakirullahoğlu, söz konusu kampanyayı kurumun görevlileri ve sosyal medya vasıtasıyla vatandaşlara duyurduklarını belirtti.

Kampanyaya beklentilerinin üzerinde katılım sağlandığını aktaran Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın mağdur insanlara yaklaşımı, empati kurma becerileri ve en fakirinden en zenginine kadar konuya olan duyarlılıkları takdire şayan bir durumdur. Öyle ki harçlıklarını bağışlayan küçük yaştaki çocuklar ile sosyal yardımlaşma ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarından yardım alacak seviyede muhtaç olan ailelerin kampanyaya olan destekleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Umarım bu savaş biter, insanlık dramı son bulur ve herkes kendi yurdunda normal yaşantısına geri döner. Bu vesileyle kampanyaya destek veren vatandaşlarımız ile bu konuda özveride bulunan ve gönüllü çalışan din gönüllüsü hocalarıma teşekkür ediyorum."