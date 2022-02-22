Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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