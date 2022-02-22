Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir'de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yerli aşı TURKOVAC vatandaşlara uygulanmaya başladı.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, vatandaşların devlet hastanesinden randevu alınarak yerli aşı TURKOVAC'tan istifade edebileceğini belirtti.
Küçükbuzcu, başlayan yeni dönemle birlikte hastanede TURKOVAC aşısının ilk dozunu kendisi vurdurarak, herkesi aşı olmaya davet etti.
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