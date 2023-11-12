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Güncel
AA 12.11.2023 16:04

Hakkari'de "Su, Sucul Yaşam, İklim" söyleşisi yapıldı

Hakkari Valiliği ile Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği işbirliğinde "Su, Sucul Yaşam, İklim" adlı söyleşi düzenlendi.

Hakkari'de "Su, Sucul Yaşam, İklim" söyleşisi yapıldı

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcı Furkan Berber, kentte su kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara tasarruf ve bilinçli su tüketimi çağrısında bulunan Berber, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise 24 yıl boyunca çalıştığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin korunması ile sürdürülebilir balıkçılık üzerine önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Kıtaların oluşum sürecinde suyun serüveni, suyun süreç içinde kullanım alanları, suyun ayak izi, su kullanımının iklimi etkilemesi, balıkların yaşamı ve ekolojik sisteme etkileri konularına da değinen Sarı, su kaynaklarının verimli kullanılmasının öneminden bahsetti.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği Başkanı Ayşegül Ayyıldız ise programa katılımın yoğun olduğunu dile getirerek, "Suyla ilgili bilgilendirici söyleşi gerçekleştirdik. Hakkari'nin bilim, sanat, edebiyat yuvası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve davetliler katıldı.

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