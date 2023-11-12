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Güncel
AA 12.11.2023 15:26

Devlet desteğiyle 19 yaşında tarıma başladı

Osmaniyeli 19 yaşındaki Hüsne Kayım, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibeyle ailesinin Bahçe ilçesindeki 4 dekarlık atıl arazinde kivi yetiştirmeye başladı.

Devlet desteğiyle 19 yaşında tarıma başladı

Mercanlar Mahallesi'nde yaşayan Kayım, baba mesleği çiftçiliği sürdürmek için ailesinin 4 dekarlık arazini değerlendirmek istedi.

Araştırma sonucu bölgenin kivi üretimine uygun olduğunu öğrenen Kayım, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne (KDAKP) başvurdu.

Kayım, proje kapsamında genç çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimlere katıldı, Adana'daki tarım arazilerini inceleme fırsatı buldu.

Eğitimin ardından hazırladığı çalışmayla hibe almaya hak kazanan Hüsne Kayım'ın arazisine 200 kivi fidanı dikildi ve sulama sistemi kuruldu.

Genç yaşta çiftçiliğe adım atan Kayım, 3 yıl sonra ilk meyvelerini toplamayı hedefliyor.

"Tarlamız boş kalmasın, verim alalım istedik"

KDAKP'ın tarıma başlamasında etkili olduğunu anlatan Kayım, "Hem tarlamız boş kalmasın, verim alalım hem de devletimizin imkanlarından faydalanalım istedik. Devletimizin desteğiyle bahçemizi kurduk." dedi.

Kayım, bahçede vakit geçirmeyi sevdiğini, günün erken saatlerinde bahçesinin yolunu tuttuğunu, kivi fidanlarının bakımlarını eksiksiz yaptığını kaydetti.

Elde edeceği geliri yine tarımda kullanacağını dile getiren Kayım, "Bahçedeki kazancım ve devlet desteğiyle diğer kullanılmayan arazilerimizi de verimli hale getirmeye çalışacağım. İlçemize kiviyi kazandırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu da KDAKP ile kırsalda çiftçilik yapanların desteklendiğini ifade ederek, "Proje kapsamında Hüsne Kayım'a 200 kivi fidanı verildi. Fidanların dikimi, bahçenin çevre düzenlemesi ve damla sulama siteminin kurulumunu yaptık. Bahçeyi üretime hazır şekilde sahibine teslim ettik." dedi.

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