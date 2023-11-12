Niğde’de cumhuriyetin 100. yılında 100 bin fidan toprakla buluşuyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Niğde - Adana Yolu üzerinde bulunan ağaçlandırma sahasında fidan dikme programı düzenlendi. Programa Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve çok sayıda doğa gönüllüsü vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Çelik, 11 Kasım’ın bu yıl anlamının her yılkinden daha farklı olduğuna dikkati çekerek ‘Yeşil Vatan’ için tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu yıl fidanların cumhuriyetin 100. onur yılına özel dikildiğini belirten Vali Çelik; "İlimizde 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. İlimizdeki orman potansiyeline baktığımız zaman orman fakiri bir il olduğumuzu görüyoruz. İlimizde bundan sonraki süreçte bu çalışmalarımız artacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı bu yüzden biz de 100 bin fidanı toprakla buluşturmak istedik. Atatürk’ün bir sözü var, ‘Ormansız yurt, yurt değildir' diyor ülkemizin kurucusu. İnşallah bundan sonraki süreçte hazineye ait, kırsal alanlarda ormanlık alanlar yapmak istiyoruz. Ormanlar sadece oksijen deposu değil, hayvanlar için de güzel bir yaşam alanı oluşturuyoruz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Hem geleceğe hem Cumhuriyetimize de nefes olacak ve cumhuriyetimiz ilelebet var olacak. Bu vesile ile cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından saatler 11.11’i gösterdiğinde katılımcılar, aynı anda yüzlerce fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.