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Güncel
AA 12.11.2023 15:47

İsveçli kuş bilimci, Iğdır'da halkalama ve araştırma yapıyor

İsveçli kuş araştırmacısı Hannes Andersson, gönüllü olarak geldiği Iğdır'da halkalama ve araştırma yapıyor.

İsveçli kuş bilimci, Iğdır'da halkalama ve araştırma yapıyor

KuzeyDoğa Derneğinin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle, KOÇ, UTAH, Iğdır ve Kars Kafkas Üniversitelerinin desteğiyle yürüttüğü kuş araştırma çalışmaları gönüllülerce yürütülüyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler, buradaki çalışmalarda elde edilen verileri kuş bilimine kazandırıyor.

Merkeze İsveç'ten gelerek halkacı olarak gönüllü çalışan Hannes Andersson, KuzeyDoğa ekibine destek veriyor.

Kuş araştırmacısı ve halkalama lisansı sahibi Hannes Andersson, AA muhabirine, 3 ay önce gönüllü olarak geldiğini, önemli çalışmalar yaptıklarını, kasım sonunda Türkiye'den ayrılacağını söyledi.

Andersson, "Burayı daha önce bu alanı ziyaret eden bir arkadaşımdan duydum ve bu şekilde geldim, gönüllü halkacı olarak çalışıyorum. Türkiye'nin doğusunda olması ve spesifik olarak pek çok tür olduğu için burası önemli bir yer." dedi.

Merkezin iki yarımküre arasında göç eden kuşları barındırdığını belirten Andersson, "Kafkasların, Avrupa'nın ve Afrika'nın önemli türlerinin yer aldığı, çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip alan. Kuşlar açısından çok önemli, biz de burada kuşları yakalayıp halka takarak göç yollarını takip ediyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşlarıma ve ilgilenenlere de tavsiye edeceğim"

Daha önce görmediği birçok türü bu alanda gördüğünü ve halkalayarak çalışma yaptığını anlatan Andersson, "Kafkaslar'da görülen Kafkas çıvgını (Phylloscopus sindianus) çok önemli. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Özellikle ilkbahar sezonunda gelmek isterim çünkü farklı türler oluyor. Buraya gelmekten çok mutlu oldum. Arkadaşlarıma ve ilgilenenlere de tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı.

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