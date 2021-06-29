Kentin en işlek mevkilerinden Bulvar Caddesi'nde kurulan araçta başvuru yapan 18 yaş ve üzeri herkesin aşıları sağlık çalışanları tarafından yapılıyor.

Aşı aracında görevli Dr. Ferhat Yıldız, aracı cumartesi günü kurarak vatandaşların aşılanması işlemine başladıklarını söyledi.

Kentte aşılama oranını artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Yıldız, "Aracımızda hem Biontech hem de Sinovac aşısı yapıyoruz. Bu aşılar halkımızın tercihine bağlı. Müdürlüğümüzün hedefi günlük kent genelinde 3 bin 500 aşı yapmak. En kısa sürede inşallah tüm halkımızı aşılayacağız." dedi.

Vatandaşlardan İdris Aydın da randevusuz almadan gelip aşı yaptırdığını belirterek, herkese aşı olmaları için çağrıda bulundu.