Hakkari'de, "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı" kapsamında telafi eğitimlerine katılarak lise eğitimini tamamlayan yaşları 30 ila 60 arasında değişen öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde ustalık ve kalfalık belgesine sahip kişilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezince eğitim verildi.

Çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakan ustalık ve kalfalık belgesine sahip, yaşları 30 ile 60 arasında değişen 80 kişi, programa katılarak Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, inkılap tarihi ve seçmeli olan Hz. Muhammed'in hayatı derslerini gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi verilen 36 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için merkezin bahçesinde mezuniyet programı düzenlendi.

Törende konuşan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, programa yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Öğretmenlerin yıl boyunca sıkı bir program yürüttüğünü ve öğrencilerin de dersleri aksatmamaya özen gösterdiğini belirten Karataş, "Okulumuz, bu programda ilk mezunlarını vermenin, öğrencilerimiz de emeklerinin karşılığını alabilmenin haklı gururunu yaşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını güzel şekilde gösterdiniz ve sizden sonra gelenlere de örnek oldunuz. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden 43 yaşındaki Kevser Erman ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Okumanın yaşı yoktur" diyerek derslere katıldıklarını ifade eden Erman, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Yıllar sonra okumanın heyecanını, kep atmanın mutluluğunu yaşamak çok güzel bir duygu. El sanatları bölümünden mezun oldum. Bu yaştan sonra bunları yaşamak güzeldi." dedi.

6 çocuk annesi 55 yaşındaki Şükriye Yaşar da çocuklarından birinin edebiyat, birinin matematik öğretmeni, diğerinin de hemşire olduğunu anlattı.

Eşi ve çocuklarından bu süreçte büyük destek gördüğünü belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Çocuklarım 'Anne şimdiye kadar biz okuduk, şimdi sıra sende. Okumanın yaşı yoktur' dediler. Öğretmenlerimiz çok samimi, çok iyi insanlar. Yıllarca kalemi elime almadım. Bu anı yaşadığım için çok mutluyum. Önceden ben çocuklarımı okula gönderirken bu kez onlar bana yardımcı oldu. Eski günleri hatırladık."

Törende cübbe giyen öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra kep atarak mezuniyetlerini kutladı.