Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen programda Şube Başkanı Nurettin Fırat, öğrencilerle bir araya geldi.

Fırat, amaçlarının çocukları Allah ve Peygamber sevgisiyle donatıp, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti.