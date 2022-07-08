İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, D.K'nin Stat Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar esrar ile Hint keneviri tohumu, ağaçlarla çevrili arazide ise 176 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Emniyete götürülen D.K'nin işlemleri sürüyor.