Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Amiri Sadık Kaya, ilçedeki tüm marketleri denetlediklerini belirterek, "Şemdinli'de yaşayan vatandaşlarımız normal ve olması gereken fiyattan alışveriş yapana ve ihtiyaçlarını giderene kadar denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı takipçisi olacağız." dedi.