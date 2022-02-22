Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 208, Ovacık ve Denizli'de 150, Hakkari'de 146, Davraz'da 145, Palandöken'de 134, Yıldız Dağı'nda 130, Uludağ'da 122, Kartepe'de 119, Yedikuyular'da 116, Erciyes'te 110, Yıldıztepe'de 90, Ergan'da 86, Sarıkamış'ta 82, Ilgaz'da 73, Gevaş Abalı'da 69, Murat Dağı ve Hazarbaba'da 65, Mersivan'da 49, Çambaşı, Akdağ ve Keltepe'de 45, Konaklı'da 38, Kop Dağı'nda 33, Elmadağ'da 32, Zigana ve Yalnızçam'da 30, Saklıkent'te 28, Muş'ta 27 ve Salda'da 19 santimetre ölçüldü.