Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 208 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 208, Ovacık ve Denizli'de 150, Hakkari'de 146, Davraz'da 145, Palandöken'de 134, Yıldız Dağı'nda 130, Uludağ'da 122, Kartepe'de 119, Yedikuyular'da 116, Erciyes'te 110, Yıldıztepe'de 90, Ergan'da 86, Sarıkamış'ta 82, Ilgaz'da 73, Gevaş Abalı'da 69, Murat Dağı ve Hazarbaba'da 65, Mersivan'da 49, Çambaşı, Akdağ ve Keltepe'de 45, Konaklı'da 38, Kop Dağı'nda 33, Elmadağ'da 32, Zigana ve Yalnızçam'da 30, Saklıkent'te 28, Muş'ta 27 ve Salda'da 19 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
2022 ALES başvuruları başladı... ALES ne zaman yapılacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz