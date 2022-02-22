Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 60 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah bulunduğu ihbarı üzerine takibe aldığı aracı durdurup arama yaptı.
Aramada, 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilere 77 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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