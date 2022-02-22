Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Gölköy'de faaliyet gösteren Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bir süredir anaç sazan balıklarının yer aldığı havuzda azalma olduğunu gören yetkililer, tesisin çevresine tuzak yerleştirdi.

Tuzaklama çalışmasında avlanması yasak olan su samuru yakalandı.

Yakalanan su samurunun yaşamına devam edebilmesi için görevliler tarafından doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit edildi.

Aladağlar mevkisinde yaşamını sürdürebileceği ve gıda sıkıntısı çekmeyeceği uygun görülen su samuru, bu alanda bulunan bir akarsuya bırakıldı.