İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, durdurulan kamyonette arama yaptı. Aramada kaçak tütünle hazırlanmış 28 bin 400 sigara bulundu.

Kamyonetin sürücüsü M.A'ya, 23 bin 697 bin lira para cezası uygulandı.