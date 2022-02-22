Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
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