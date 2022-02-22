Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 33 bin dolu makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma ekiplerince 33 bin 400 dolu makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 kaçak tütün dolu makaron ve 1800 bandrol ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Makaron
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