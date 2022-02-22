Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Melikgazi ilçesindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 kaçak tütün dolu makaron ve 1800 bandrol ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.