Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK üyesi bir kişi tutuklandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi C.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Yunanistan
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