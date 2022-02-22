Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 ALES başvuruları başladı... ALES ne zaman yapılacak?
ALES sınavları ne zaman yapılacak? ALES/1 başvuruları ne zaman başlayacak?
Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
2022 ALES/1 Başvuruları Ne Zaman?
Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da gerçekleşecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 ALES Takvimi
ALES/1: 17 Nisan
ALES/2: 21 Ağustos
ALES/3: 20 Kasım
2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
ALES Tarihleri
ALES/1 ➡️ 17 Nisan,
ALES/2 ➡️ 21 Ağustos,
ALES/3 ➡️ 20 Kasım,
Etiketler: ALES ÖSYM Sınav Takvimi
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