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Güncel
AA 14.11.2024 22:03

Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 25 zanlı hakkında işlem yapıldı

Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 25 zanlı hakkında işlem yapıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 3 fincan takımı, 3 şarj aleti, 10 kulaklık, 12 elektrikli ısıtıcı, 18 kilogram tütün, 23 elektronik sigara, 25 kilogram çay, 125 çift ayakkabı, 200 termos, 173 şemsiye, 9 bin 881 paket sigara ve 6 bin 974 giyim malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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