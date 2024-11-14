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Güncel
AA 14.11.2024 21:50

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen olaylara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, olay sonrası fail veya faillerin yakalanması amacıyla Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 2️ ruhsatsız tabanca, 2️3 fişek, 4 ruhsatsız tüfek, kuru sıkı tabanca, bıçak, 223 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 122 gram kokain ve 9 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, cezaevinden firar ettiği belirlenen 1 kişi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 1 hükümlü ile arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

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