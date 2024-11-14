Açık 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.11.2024 21:13

Çorum'da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 166 kişiyi yakaladı

Çorum'da haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 166 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çorum'da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 166 kişiyi yakaladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timlerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

1 Ekim -12 Kasım tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı.

Açıklamada, "Yakalanan 166 kişi arasında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs hayvan pazarında ticaret yaptığı esnada, 'Birden fazla kişi tarafından geceleyin silahlı yağma' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kent merkezinde saklandığı evin banyosunda, 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Laçin ilçesinde saklandığı evde, 'İnsan ticareti yapma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Eskiekin köyünde saklandığı bağ evinde, 'Basit cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalanmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyamete kadar var olmaya devam edecek
22:03
İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
21:46
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen: Bu artık insan hakları sorunu
21:32
İstanbul Boğazı, gemi trafiğine yeniden açıldı
21:04
İstanbul'da yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
20:55
Dev petrol platformu İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ