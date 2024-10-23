Hakkari'de düzenlenen "Bilim Şenliği" sona erdi

Etkinlik kapsamında Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde 30'u aşkın atölye ve sergiler açıldı, planetaryum gösterisi ile bilimsel etkinlikler yapıldı.

Farklı okullardan gelen anaokul, ilkokul ve lise öğrencileri atölyelere katıldı, çalışmaları yakından görme imkanı buldu.

Projenin yürütücüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan, 3 gün süren etkinliğe öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Çeşitli gösteriler ve atölyelerle bilimsel çalışmaların sergilendiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"3 bin öğrenciye ulaştığımızı düşünüyoruz. Şenlikte öğrenciler hocalarımızla iletişime geçti. Yetenekli öğrencileri keşfettik. Amacımız buydu. Tüm öğrencilerimiz etkin bir şekilde bilim şenliğinde yer aldı. Bundan sonra daha fazla öğrenciye ulaşabileceğinizi düşünüyorum."