Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi
Hakkari'de "Ben olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında öğretmenevi toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Burhan Yılmaz ve Uzman Dr. Ferhat Yıldız'ın sunum yaptığı çalıştayda, kurum amirleri ile uzmanların görüş ve önerileri dinlendi.
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