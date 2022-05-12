Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Taşlıçay’da yaptıkları devriye görevi sırasında bir şahinin yaralı olduğunu fark etti.
Ekipler, şahini Hayvan Durum İzleme aracına koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Ağrı
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