Bilal Yapıcı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri yaklaşık 2 aydır Türkiye'nin bir çok ilinden ata tohumları topladı. Toplanan yaklaşık 50 çeşit ata tohumu öğrenciler tarafından uygulama sınıfında bardaklarda çimlendirildi.

Öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde çimlendirilen fideleri gönüllü bir bağ evinde toprakla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Okulun müdür yardımcısı Tuğçe Üstün, 7 okul ile ata tohumlarını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Çimlenen tohumları gönüllü bir bağ evinde toprakla buluşturduklarını anlatan Üstün, "Bu süreçte bizim yönlendirmelerimiz ile öğrencilerimize pek çok katkısı oldu. Çok severek ve ilgiyle takip ettiler projeyi. Biz de ata tohumlarını yaşattığımız için çok mutlu olduk" dedi.