Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca imzalanan protokol çerçevesinde, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik belirleyecek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Gümüşhane’de kullanılmaya başlandı.

Araçlar durdurulmadan kontrol edilebilecek

Yeni sistemle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar trafikte durdurulmadan EGEDES ile otomatik olarak tespit edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde denetim aracında bulunan EGEDES, yol güzergahlarında sabit veya gezici olarak faaliyet gösterecek.

Araçlar ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığını anında tespit edecek.

