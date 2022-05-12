Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Yahya Kemal mahallelerinde park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler H.K. ve Y.O. yakalandı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı.