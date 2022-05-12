Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Yahya Kemal mahallelerinde park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler H.K. ve Y.O. yakalandı.
Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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