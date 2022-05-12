Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kocaman mevkisinde bulunan çınar ağacıyla ilgili inceleme yaptırdıklarını söyledi.

Uzman ekibin yaptığı inceleme sonucu 18 metre boyundaki çınar ağacının yaklaşık 300 yaşında olduğunun tespit edildiğini aktaran Yılmaz, "Gerekli bilgilerin elde edilmesinin ardından anıt ağaç olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonuçlandı ve söz konusu çınar ağacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçemizdeki anıt ağaç sayısı 4'e yükseldi. Gümeli yaylalarımızda 4 bin yaşın üzerindeki anıt ağacımızın da bulunduğu tabiat parkının cazibeli turizm merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz" dedi.