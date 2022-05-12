Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da servis midibüsü devrildi: 4 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde otel servis midibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Seyit Ak idaresindeki midibüs, Belek Mahallesi Eski Köprü mevkisinde yoldan çıkarak tarlanın yamacına yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan midibüs sürücüsü Ak ile yolculardan Leyla K., Ali D. ve Mutat B. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Etiketler: Antalya
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