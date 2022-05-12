Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 111,75 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 26'sına "uyuşturucu kullanmak", 6'sına da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Kayseri Narkotik
Son Haberler
- 14:56
- 14:56
- 14:51
- 14:46
- 14:49
Sıradaki Haber
Vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz