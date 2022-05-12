Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı olan ve illegal yollardan ülkeye gelen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları yönünde bilgi elde edilen örgüt üyesi 3 kişiyi yakalamak için Konya il merkezi ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: Konya DEAŞ Terör Örgütü
Son Haberler
- 14:56
- 14:56
- 14:51
- 14:46
- 14:49
Sıradaki Haber
Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz