Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da av yasağını ihlal eden 7 kişiye para cezası
Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağını ihlal eden 7 kişiye 15 bin 892 lira para cezası kesildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timleri, baraj gölünün 1 Nisan-15 Temmuz arasında uygulanan sazangiller balık türünün avlanması yasağına ilişkin denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, gölde av yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 15 bin 150 lira, zıpkınla avcılık yapan bir kişiye ise 742 lira idari para cezası uyguladı.
45 dip oltası, 1 zıpkın, 38 çeşitli yardımcı malzeme ele geçiren jandarma ekipleri, yakalanan balıkları ise baraj gölüne bıraktı.
Etiketler: Malatya
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