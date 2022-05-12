Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars’ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta trafik ekiplerince 345 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan okullarda öğrenim gören 345 öğrenciye "Genel Trafik Kuralları ile Yaya Geçitlerinde Öncelik" konularında eğitim verildi.
Trafik ekiplerince öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerinde öncelik konulu bir de sunum yapıldı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik ekipleri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sohbet ortamında geçen etkinlikte öğrenciler trafik kuralları ve yaya geçitlerinde öncelik konularında bilgi sahibi oldu.
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