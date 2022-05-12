Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kamyonette 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akçay Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü S.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçak Akaryakıt
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