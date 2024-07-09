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Güncel
AA 09.07.2024 15:55

Hakkari'de asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı düzenlendi

Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında 30 Haziran-6 Temmuz arasında meydana gelen olaylar değerlendirildi.

Hakkari'de asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı düzenlendi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, Vali Ali Çelik, valilikteki toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleriyle bir araya geldi.

Toplantıda söz konusu tarihler arasında yaşanan olayların önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren rakamlar incelendi.

Hırsızlık suçlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93, dolandırıcılık suçlarının da yüzde 29 azaldığını belirten Çelik, trafik kazalarının yüzde 7 azaldığını, narkotik suçlarının ortaya çıkarılması için düzenlenen operasyonların ise yüzde 800 arttığını aktardı.

Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 350 arttığına değinen Çelik, çeşitli suçlardan aranan 70 kişinin de yakalandığını kaydetti.

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Hakkari Kaçakçılık
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