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Güncel
AA 09.07.2024 15:37

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "evde ek iş" ilanları vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir etme vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

"Evde ek iş" ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ile 15 banka kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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