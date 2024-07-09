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Güncel
DHA 09.07.2024 15:21

Osmaniye'de kedi, köpek yavrularını sahiplendi

Osmaniye'de yaralı bulunan ve tedavisinin ardından 4 yavru doğuran anne kedi, 2 yavru köpeğe de anne şefkatiyle yaklaştı.

Osmaniye'de kedi, köpek yavrularını sahiplendi
[Fotograf: DHA]

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi tarafından, ‘taze bayatlar’ kampanyasından elde edilen et ve et ürünlerinin arazideki hayvanlara verilmesi sırasında yaralı bir kedi fark edildi.

Tedavisi merkezin bahçesinde devam ederken 4 yavru doğuran anne kedi, yine trafik kazası sonrası anneleri ölen köpek yavrularını da sahiplendi.

Osmaniye'de kedi, köpek yavrularını sahiplendi

Anne kedi ve yavruları ile birlikte köpek yavrularının bakım ve tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala:

“Besleme faaliyetlerimiz sırasında, pek çok kedi ve köpeğe ikinci bir yaşam hakkını bu sayede kazandırırken, gebe kalmış canlarımızı da takip ediyorduk. Yine bu kedilerimizden bir tanesi geçtiğimiz hafta doğum yaptı. Annesi bir trafik kazasında ölen iki yavru köpeğimizi de yoğun bakım ünitemizde bakarken anne kedimizin bu köpeklere aşırı ilgi duyduğunu fark ederek yoğun bakım ünitemizin kapaklarını açtık ve kedimizin içeriye girerek bu yavruları beslediğini fark ettik.”

Osmaniye'de kedi, köpek yavrularını sahiplendi

Yavru köpeklerini korumak isteyen kedi, kangala sataştı

Kedinin, 4 yavrusuyla beraber 2 köpek yavrusuna da annelik yaptığını gören Laçinbala:

“Kedimiz ile birlikte burada bakım ve tedavileri süren anneleri ölen iki yavru köpeğimiz de vardı. Şu anda kedimiz onlara da annelik yapıyor. İnanılmaz görüntüler, çok mutlu olduk bu görüntüleri görünce. Böyle bir mucizeye de şahit olduğumuz için şaşkınız. Normalde kedi ve köpekler birbirlerini sevmezler. Ancak bu kedimiz yavru köpekleri korumak için bahçemizde beslediğimiz, yine kurşun yarası ile Hatay’dan gelen ve tedavisini tamamlanan kangal cinsi köpeğe yavru köpekleri korumak için saldırdığını gördük. Bu kediden öğreneceğimiz çok şey var. Kendi yavrularından daha fazla yavru köpekleri besliyor ve onlara annelik yapıyor” dedi.

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