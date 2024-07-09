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Güncel
AA 09.07.2024 15:01

Edirne'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Edirne'de vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirdi
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, orman yangınlarının önlenmesi ve oluşabilecek hasarı en aza indirmek amacıyla Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Ormanlarda ve ağaçlık alanlara yakın bölgelerde ateş ve mangal yakılmaması uyarısından bulunan ekipler, doğaya cam şişe ve izmarit atılmaması gerektiğini söyledi.

Ekipler, tarla ve bahçelerdeki otların yakılmasının yangınlara neden olabileceği uyarasında da bulundu.

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