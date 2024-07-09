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Güncel
AA 09.07.2024 15:10

Derebucak'ta kınalı keklikler doğayla buluşturuldu

Konya'nın Derebucak ilçesinde doğaya kınalı keklikler salındı.

Derebucak'ta kınalı keklikler doğayla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında, bazı illerde üretimi yapılan kınalı keklikler dönem dönem doğaya salınıyor. Derebucak ilçesinde de bu çerçevede 800 kınalı keklik doğa ile buluşturuldu.

Derebucak Kaymakamı Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Şube Müdürü Burak Altınay, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ve görevlilerin katılımıyla ilçede bulunan kurum tarafından daha önceden belirlenen doğal alana popülasyonun artırılması, biyolojik mücadelenin desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla 800 kınalı keklik bırakıldı.

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