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Güncel
AA 09.07.2024 15:51

Gaziantep'te üretilen çilekler, 65 yaş üstündekilere dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda kurulan serada üretilen çilekler, kentteki 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Gaziantep'te üretilen çilekler, 65 yaş üstündekilere dağıtılıyor
[Fotograf: İHA]

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda üretilen elektrikten elde edilen ısıdan faydalanılarak çilek serası kuruldu.

Yaklaşık 600 metrekarelik serada, topraksız tarım tekniği kullanılarak üretilen çileklerin ilk hasadı yapıldı.

Gaziantep'te üretilen çilekler, 65 yaş üstündekilere dağıtılıyor

Seranın açılışında ürünlerin Emekli Kart Uygulaması’nı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara ikram edileceğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sözünün hemen sonrasında ekipler tarafından çileklerin dağıtımı başladı. 

Gaziantep'te üretilen çilekler, 65 yaş üstündekilere dağıtılıyor

Hindistan cevizi kabuğunda yetiştiriliyor

Topraksız tarım tekniğiyle yetiştirilen çileklerin, özel led aydınlatmalarla fotosentez süresi arttırılıyor. 

Vatandaşlardan 70 yaşındaki Ayyuş Torun, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çileklerin tadı çok güzeldi, bize hediye geldi. Çok mutlu oldum. Allah devletimize bol versin" dedi.

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