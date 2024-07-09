Gaziantep'te üretilen çilekler, 65 yaş üstündekilere dağıtılıyor

Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda üretilen elektrikten elde edilen ısıdan faydalanılarak çilek serası kuruldu.

Yaklaşık 600 metrekarelik serada, topraksız tarım tekniği kullanılarak üretilen çileklerin ilk hasadı yapıldı.

Seranın açılışında ürünlerin Emekli Kart Uygulaması’nı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara ikram edileceğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sözünün hemen sonrasında ekipler tarafından çileklerin dağıtımı başladı.

Hindistan cevizi kabuğunda yetiştiriliyor

Topraksız tarım tekniğiyle yetiştirilen çileklerin, özel led aydınlatmalarla fotosentez süresi arttırılıyor.

Vatandaşlardan 70 yaşındaki Ayyuş Torun, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çileklerin tadı çok güzeldi, bize hediye geldi. Çok mutlu oldum. Allah devletimize bol versin" dedi.