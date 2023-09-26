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Güncel
İHA 26.09.2023 16:51

Hakkari’de 12 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 12 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari’de 12 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinin girişinde yer alan Depin Polis Uygulama Noktası’nda şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın özel bölümlerine zulalanmış 12 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise olayla ilgili gözaltına alındığını duyurdu. Paylaşımın devamında ise, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzün ekiplerince yapılan özverili çalışmalarında dolayı tebrik eder, gençlerimizin uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için zehir tacirlerine karşı güvenlik önlemlerimizi arttıracağız” ifadelerini kullandı.

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