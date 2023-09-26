Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2023 17:01

Oturarak voleybolda hedef altın madalya

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı sporcusu Metin Öztürk, çalışmalarının karşılığını alacaklarına, başarıyı yakalayacaklarına inandığını belirterek, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." dedi.

Oturarak voleybolda hedef altın madalya

İtalya'da 9-15 Ekim'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için geçen hafta Aksaray'da kamp yapan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, dün verilen 3 günlük aranın ardından perşembe günü tekrar çalışmalara başlayacak.

Kampın ilk etabını değerlendiren milli sporcu Metin Öztürk, oturarak voleybolu çok sevdiğini söyledi.

Bu spora ilk başladığında çok zorlandığını belirten Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür o zor dönemleri geride bıraktım. Kamp yoğun geçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takımın durumu da gayet iyi. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alacağız, başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Ben milli formayı evime ekmek götürdüğüm işimle aynı değerde görüyorum. O ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli formayı giymek çok gurur verici. Sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz."

 "Herkes bir engelli adayıdır"

Metin Öztürk, tüm engellilerin başarı için azimle çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm engelli vatandaşlarımızın çalışması gerekiyor. Evlerinde kalmasınlar, dışarıya çıksınlar. Ben de bir dönem evden çıkmadım. Dışarıya çıktıktan sonra hayata farklı bir gözle bakmaya başladım. Utanacak veya sıkılacak bir durum yok. Bu bizim ayıbımız değil. Herkes bir engelli adayıdır." diye konuştu.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Kütahya'da 539 parça tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Tanzanya'da tarlaları istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi
17:30
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
17:15
TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak
17:07
Yunanistan sınırında 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
16:57
Kenya, 2027'de nükleer enerji santralinin inşasına başlayacak
16:54
Karısını öldürüp evini ateşe veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek
Gönüllü gençler depremlerden etkilenen kentleri grafitilerle süsleyecek
FOTO FOKUS
Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor
Bu kez Ağdamlı Lokman ve Fuzulili Vüsal Ermenileri uğurluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ