İlçenin bazı yüksek kesimlerde doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

Alan köyündeki 1200 rakımlı dağlarda sarı ve turuncu çiçek açan laleler güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğal ortamlarında yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.