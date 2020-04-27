Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib kırsalına 4 tır gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay ve Eskişehir Günışığı Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kırsalına 4 tır gıda yardımı gönderildi.
İçerisinde kuru gıda ve sıvı yağ bulunan yardım malzemeleri, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine geldi.
Sınırdan İdlib'e gönderilen yardım malzemeleri, kırsaldaki çadırlarda kalan ailelere dağıtıldı.
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